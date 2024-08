Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen Vier Jugendliche greifen Behinderte in der Dinslakener Innenstadt an

Die 59-jährige Betreuerin ging schützend dazwischen und es gelang ihr schließlich, mit den beiden Opfern in Richtung des Parkplatzes am Rutenwallweg entkommen. Auch sie wurde von den Jugendlichen geschubst und in einer fremden Sprache beschimpft, wie die Polizei weiter mitteilte. Die beiden Behinderten standen unter Schock, blieben körperlich aber unverletzt.