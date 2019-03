Tarifanhebung: Mehr Geld für Tagesmütter

Voerde Die Stundenvergütung wird von derzeit 4,60 Euro auf 5,20 Euro angehoben.

Kleine Mädchen und Jungen werden nicht nur in Kindergärten betreut, es gibt Großtagespflegestellen und Personen, die als Tagesmütter aktiv sind. Über den Stundensatz in der Tagespflege hat nun der Jugendhilfeausschuss beraten und eine Entscheidung getroffen: Die Stundenvergütung wird, wenn der Rat am 2. April der Empfehlung folgt, zum 1. August auf 5,20 Euro erhöht.

In einer Tabelle hat die Verwaltung die Stundensätze aus anderen Kommunen im Kreis Wesel zusammengetragen. Mit dem derzeitigen Stundensatz in Höhe von 4,60 Euro rangiert Voerde auf dem vorletzten Platz. In Dinslaken gibt es für vollqualifizierte Kräfte 5,56 Euro pro Stunde, in Rheinberg 5,24 Euro und in Wesel 5,49 Euro. In den Kommunen, die dem Kreisjugendamt angeschlossen sind, werden 5,16 Euro bezahlt. In den meisten Kommunen wird der Stundensatz pro Jahr um 1,5 Prozent angehoben. In Voerde gilt die Regelung, dass er alle drei Jahre angemessen erhöht wird.