Für Kinder und Familien : Kinderferientage bei Löwen und Echsen

Eine Fahrt mit der „African Queen“ ist immer ein Erlebnis. Für Kifeta-Neulinge sind die Touren als Schnupperfahrten für die Sommerferien geeignet. Foto: NRZ/b. Gargitter

Dinslaken Das Jugendamt der Stadt Dinslaken bietet zwei Events in der zweiten Ferienwoche an, eines davon für die ganze Familie. Die Ziele sind der Burgers Zoo bei Arnheim und die Testerberge in Hünxe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Keine Angst vor großen Tieren – so könnte es in den Oster- und Pfingstferien für Kinder und deren Familien heißen. Denn wieder hält das Jugendamt der Stadt Dinslaken Ferienangebote nur für Kinder, aber auch für deren ganze Familie bereit. „Die Pfingstferien in diesem Jahr sind zwar nur an einem Tag“, sagt Frank Schumann. Aber nach Rücksprache mit einigen Kifeta-Eltern habe sich herauskristallisiert, dass auch für den Dienstag nach Pfingsten ein Event erwünscht sei.

„Manche Alleinerziehende nehmen sich an diesem Tag eigens frei, andere Eltern wissen nicht, wie sie ihr Kind unterbringen können. Da kommt unser Angebot gerade recht.“ Außerdem seien die Kifeta nach wie vor für einige Eltern die einzige Gelegenheit, etwas gemeinsam mit ihren Kindern zu unternehmen. Denn das Geld werde immer knapper und eine Fahrt in den Burgers’ Zoo beispielsweise wäre ansonsten unerschwinglich.

INFO Anmelden telefonisch oder per E-Mail Anmeldung Für die Teilnahme an den Kifeta melden sich Interessierte bei Frank Schumann, Jugendamt Stadt Dinslaken, Zimmer 503, 5. Etage, Wilhelm-Lantermann-Straße 65, an: Telefon 02064 66333 oder per E-Mail frank.schumann@dinslaken.de Kostenfrei Der Abenteuertag „Chaos im Wald“ geht von 14 bis 19 Uhr und ist kostenlos. Die Fahrt zum Burgers’ Zoo bei Arnheim kostet für Eltern, Großeltern und Kinder zehn Euro pro Person. Mit sieben Euro pro Person sind Eltern, Großeltern und Kinder in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen-Bismarck dabei.

In den niederländischen Zoo geht es am Freitag, 25. April, für zehn Euro pro Person. Die Fahrt startet um 9 Uhr am Bahnhof Dinslaken und endet gegen 18 Uhr dort auch wieder. Abenteuer pur verspricht der Tierpark für die ganze Familie: Im Dschungel können Alligatoren, frei laufende Echsen, wild umher fliegende Vögel entdeckt werden, auf der Safari begegnen den Abenteurern Leoparden, Elefanten, Tiger, Löwen, Nashörner und viele andere Tiere. Von Schmetterlingen umrahmt läuft der Besucher durch die neue Mangrove, während man im Ozean Haie beobachten kann.

Diie Testerberge in Bruckhausen machen hingegen Kinder von sechs bis elf Jahren beim „Chaos im Wald“ unsicher. Mit der „Waschbärenbande“ begeben sich die kleinen Chaoten auf Spurensuche und lösen das dort herrschende Chaos. Treffpunkt ist Donnerstag, 25. April, 14 Uhr, an der Kirche St. Albertus Magnus, Parkplatz Waldweg, in Hünxe-Bruckhausen. Um 19 Uhr trifft man sich dort wieder.

In die Zoom Erlebniswelt mit ihrer einzigartigen Landschaftsarchitektur geht es am Dienstag, 11. Juni, von 9 bis 17 Uhr. Auch dies ist wieder eine Eltern-Kind-Tour und kostet pro Person sieben Euro. „Es ist mal ein Versuch wert, den Pfingstdienstag anzubieten“, erzählt Frank Schumann. „Ansonsten wäre Zoom ganz ausgefallen, denn in den Sommerferien fehlen Fahrtentage.“ Die Jugend-Din-Tage fallen in die letzte Ferienwoche. So wird es im Sommer lediglich einen Tierparkbesuch im Zoo Münster geben und natürlich in Freizeitparks. Auch eine Woche Zeltlager ist eingeplant. „Wahrscheinlich in der fünften Ferienwoche“, verrät Frank Schumann. Ein Herbstevent wird es auch geben.

(big)