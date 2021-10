Ehrenamtlicher Einsatz : Gespendetes Baumaterial für die Hochwassergebiete

Dinslaken/Kreis Wesel Im Zuge der Schließung der Impfzentren wurde auch der Impfstandort in Moers abgebaut. Holzplatten und PVC-Beläge wurden von den Johannitern verladen und nach Bonn transportiert.

Nach der NRW-weiten Schließung der Impfzentren Ende September wurde auch der Impfstandort des Kreises Wesel in Moers abgebaut. Dass das dort genutzte Baumaterial wieder verwendet werden sollte, war bereits bei Planung und Aufbau berücksichtigt worden. 20 Johanniter aus Dinslaken, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen trafen sich in Moers, um rund 600 Quadratmeter Holzplatten und 400 Quadratmeter PVC-Belag auf sechs Lkw zu laden. Im rund 100 Kilometer entfernten Bonn wurden die Materialien im dortigen Katastrophenschutz-Zentrum der Johanniter in Empfang genommen. Von dort wird das dringend benötigte Baumaterial in die Hochwassergebiete weiter verteilt.