Im Amt bestätigt: Johannes Niggemeier bleibt an der Spitze der SPD Dinslaken-Mitte

Dinslaken Langjährige Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt. Außerdem gab es Wahlen.

Niggemeier berichtete von einer stabilen Mitgliederzahl. Außerdem bewertete er das Konzept mitgliederöffentlicher Vorstandssitzungen als erfolgreich. So könnten vor allem neue Mitglieder sich sofort in aktuelle Diskussionen einbringen, die Vorstandssitzungen seien lebhafter und interessanter.

Der Ortsverein will die Veranstaltungsreihe „SPD vor Ort“ fortsetzen. Nach der Veranstaltung in Eppinghoven im Herbst mit den Themen „Emscher-Renaturierung“ und „Wohnbauvorhaben in Eppinghoven“ lädt er für Freitag, 12. April, zu einem Averbruch-Rundgang ein. „Wichtige Stationen werden dabei die neu gestaltete Averbruchschule und das geplante Wohnbauprojekt auf dem Gelände der jetzigen Trabrennbahn sein“, kündigt der Ortsverein an.