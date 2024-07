Johannahaus Das ist das neue Glaubens- und Lebenszentrum in der Dinslakener Altstadt

Noch wird an den Außenanlagen des umgebauten und aufwendig sanierten Johannahauses in der Altstadt gearbeitet. Dort entsteht ein neuer Kirchplatz, der das Johannahaus, die katholische Pfarrkirche St. Vincentius und das Pfarrhaus miteinander verbindet. Zu erreichen ist der Platz über Zugänge vom Altmarkt, der Gartenstraße sowie der Duisburger Straße. Die feierliche Eröffnung des umgebauten Gebäudes, das als Glaubens- und Lebenszentrum konzipiert ist und künftig allen Menschen in der Stadt offen stehen soll, ist für Sonntag, 1. September, vorgesehen.