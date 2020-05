Sechsmal fiel der Unbekannte bereits auf : Jogger ohne Hose belästigt zwei Frauen

Dinslaken/Voerde Der Unbekannte Nackt-Jogger, der seit vielen Wochen immer wieder im Bereich Dinslaken und Voerde Spaziergängerinnen erschreckt, ist erneut aufgefallen. Ohne Hose lauerte er zwei Spaziergängerinnen auf einem Feldweg an der Emscher auf.

Der Jogger ohne Hose, der seit mehreren Wochen in Dinslaken und Voerde Frauen belästigt, hat erneut zwei Spaziergängerinnen aufgelauert. Am Dienstag gegen 17.30 Uhr gingen zwei Frauen aus Dinslaken im Alter von 34 und 36 Jahren auf einem Feldweg entlang der Emscher spazieren. Hier bemerkten sie einen Mann, der „unten ohne“ joggte.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unbekannte bislang in mindestens sechs Fällen am Tenderingssee und entlang der Emscher Spaziergängerinnen in schamverletzender Weise gezeigt. Anhand der Personenbeschreibung der Zeuginnen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass es sich in allen Fällen um den selben Täter handelt. Die Fahndungen nach dem unbekannten Läufer verliefen bisher ergebnislos.