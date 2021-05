Vorfall in Hünxe : Nackter Jogger erschreckt Frau im Wald

Hünxe/Dinslaken Wieder mal hat sich ein Jogger ohne Hose auf den Weg gemacht, um Frauen zu erschrecken. Er trug eine Gesichtsmaske.

Unten ohne, oben mit – der Jogger, der am Samstag gegen 15.15 Uhr einer 21 Jahre alten Spaziergängerin in den Testerbergen in Hünxe entgegenkam, war untenrum nackt, trug aber eine fast vollständige Gesichtsbedeckung. Die junge Frau meldete den Vorfall von einem Waldparkplatz in Bucholtwelmen aus der Polizei.