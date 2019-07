Kostenpflichtiger Inhalt: Jörg Rütten besetzt den Posten : Das ist Voerdes nächster Beigeordneter

Am 1. Oktober soll er sein Amt antreten: Der designierte Beigeordnete Jörg Rütten. Foto: Zehrfeld

Jörg Rütten ist 55 Jahre alt, lebt in Neuss und hat jede Menge Erfahrung vorzuweisen: 39 Jahre hat er sich in der Düsseldorfer Stadtverwaltung durch verschiedene Bereiche in die Höhe gearbeitet. Jetzt soll er nach Voerde kommen.