Rotary Club Dinslaken-Walsum : Jochen Groppe ist Präsident im Jubiläumsjahr

Dinslaken/Walsum Es wird trotz Corona einiges geplant: Es geht darum, Projekte weiterzuführen und den runden Geburtstag feiern. Unter dem Jahresmotto „jetzt erst recht“ verspricht Groppe für seine Zeit an der Spitze intensives soziales Engagement auf lokaler und internationaler Ebene.

Die Übergabe des Staffelstabs wird in Dinslaken meistens in feierlichem Rahmen begangen. In der Corona-Pandemie mussten sich die Rotarier etwas anderes einfallen lassen und zelebrierten die Amtsübergabe in einem Hybridmeeting. Einige Mitglieder des Vorstandes trafen sich im Garten des scheidenden Präsidenten Frank Jansen. Die „rotarischen Freundinnen und Freunde“ nebst Partnern waren online dabei, die Zeremonie wurde live ins Internet übertragen.

Frank Jansen stellte fest, dass er in der 49-jährigen Geschichte des Clubs Dinslaken-Walsum wohl der erste „Online-Präsident“ war. Jansen könne trotz des Corana-Shutdowns auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, urteilt die Organisation. So fallen in „sein“ Jahr die Umbenennung des Clubs von Rotary Club Walsum in Rotary Club Dinslaken-Walsum, die erste Teilnahme am „Advent in der Burg“ und ein internationales Projekt in Mexiko, gemeinsam mit den Duisburger Rotariern. Auch war der Club zum ersten Mal beim Sozialprojekt „Lauf für die Liebe“ dabei. Und es gab drei Neuaufnahmen.