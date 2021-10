Jazz-Konzert in Dinslaken : Die Geschichte von Audrey Hepburn im Wald

Jazz-Konzert in Dinslaken

Dinslaken Das Jazz-Quartett Pure Desmond tritt am 4. November im Lohberger Ledigenheim auf. Dann spielt es dort unter anderem auch James-Bond-Songs. Wo es Karten im Vorverkauf gibt – und was sie kosten.

„Jetzt würde ich gerne Audrey Hepburn durch den Wald kommen sehen.“ Das waren die Worte des Filmemachers Gijon Mili zu den Mitgliedern des Dave Brubeck Quartets, als Mitte der 1950er-Jahre in den New Yorker Columbia Studios einer der ersten Kurzfilme über Jazz entstand. „Oh ja, das würde ich auch gerne“, so die Antwort des Saxophonisten der Band, Paul Desmond.