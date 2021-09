Bewegungsprojekt für 15 Klassen : Janusz-Korczak-Schule läuft von Möllen zum Nordpol

Referendarin Nicole John bereitet für die Janusz-Korczak-Schule das Bewegungsprojekt vor. Stellvertretender Schulleiter Peter Haßhoff unterstützt, wie das gesamte Kollegium, das Vorhaben. Foto: Heinz Schild

Voerde Die Förderschule am Peerdsbuschweg in Möllen plant ein Bewegungsprojekt, an dem alle 15 Klassen teilnehmen. Es geht darum, gemeinsam Kilometer zu erlaufen, mindestens 4200. Auch ein Lehrerteam macht mit.