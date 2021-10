Unsere Woche : iPads statt Papier – ein Augenöffner

Ganz neue Nutzungsideen fürs analoge Schulmaterial. Foto: Schwarze-Blanke

Meinung Voerde An der Comenius-Gesamtschule in Voerde bedeutet Digitalisierung nicht, dass die Lehre durch neue Methoden „ergänzt“ wird. Nein, sie wird komplett umgestellt, sie setzt sich neue Ziele. Das schafft Aha-Momente darüber, was Digitalisierung an Schulen eigentlich bedeuten kann.