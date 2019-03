Einzelhandel und Verkehr werden untersucht : Rathaus-Bebauung: Politik setzt auf Gutachten

Dieser Entwurf hat die Bebauung abgewendet vom Rathaus Hamminkeln. Foto: ITG

Hamminkeln Der Investor legte im Planungsausschuss drei neue Planvarianten vor, die auf Kritikpunkte der bisherigen Debatte reagieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Dass Investor ITG aus Düsseldorf sich stark um eine konsensfähige Bebauung am Rathaus bemüht, konnte man am Mittwoch im Planungsausschusses feststellen. Drei weitere Planvarianten, die die Kritik in der bisher heftigen Debatte bzw. den Rückzieher der Kirche in Sachen Grundstücksverkauf aufgenommen haben, legte Klaus-Dieter Boldt von der ITG-Geschäftsführung vor. Der als zu wuchtig kritisierte L-förmige Baukörper hinter dem Rathaus wurde einmal getrennt und ein Teil vom Hellefisch weg ans Rathaus geschoben. Ein anderer Plan sah das L vor, aber mit auflockerndem Durchgang zwischen zwei Bauten statt einem Riegel. Ein drittes Mal blieb das alte Pastorat, aber nicht die immer als so dringend propagierte Zufahrt von der Brüner Straße her. Dafür rutschte der geplante Discounter als Querriegel in die Obstwiese hinein, obwohl es für deren Erhalt eine breite Front gibt.

Eine dieser oder der bereits vorliegenden Lösungen hätte als Grundlage für die weitere Erarbeitung eines Bebauungsplanentwurfs vom Ausschuss abgestimmt werden können. So hatte es die Verwaltung vorgeschlagen. Doch politisch ging das offensichtlich zu weit. Einstimmig war der Ausschuss dafür, das Einzelhandelskonzept von 2015 zu aktualisieren und ein Verkehrsgutachten für den Ort Hamminkeln abzuwarten, bevor man in die weitere Entscheidung einsteigt.

Nach den Sommerferien sollen die Daten vorliegen. Boldt sagte, ITG könne damit leben, „wir stehen Gewehr bei Fuß“. Er wisse aber nicht, wie der Grundstückseigentümer reagiert, mit dem ITG verhandelt. Da die Veränderungssperre für das Plangebiet ausgelaufen ist, könnten auch andere Käufer auftauchen. Außerdem habe er, so Boldt, mit dem Handel noch nicht über einen Zeitverzug gesprochen. Möglicherweise ändere sich die Wettbewerbssituation, nicht in Hamminkeln sondern in konkurrierenden Kommunen. Insbesondere Anneliese Große-Holtforth (CDU) hatte darauf gedrängt, erst die beiden Expertisen abzuwarten, um belastbares Zahlenmaterial zu bekommen.Mit Jörg Adams von der SPD war sie sich darin einig. Dieser forderte aber, mit dem nach dem Sommer feststehenden Ergebnis weiter am Rathaus zu planen und in jedem Fall die Zufahrt von der Brüner Straße zu realisieren. Alle Fraktionen ausgenommen die Grünen bekundeten, das Projekt weiterzuverfolgen und umsetzen zu wollen.