Internationaler Frauentag : Theater, Diskussion und Begegnung

Im Yogaloft in Dinslaken kommen Frauen am 18. März zusammen, um sich auszutauschen, aber auch, um zu meditieren und Yoga zu praktizieren. Foto: Yogaloft

Dinslaken Die Stadt bietet rund um den Internationalen Frauentag am 8. März etliche Veranstaltungen an.

Zu den Veranstaltungen gehört die Inszenierung von „Meeresrand“, gespielt vom Wupper Theater am Sonntag, 6. März, Beginn 15.30 Uhr, im Beetsaal an der Wilhelminenstraße. Die Inszenierung ist ein verstörender Monolog einer jungen Frau voll Wut, Liebe, Scham und Verzweiflung.

Eine junge, alleinerziehende Frau macht mit ihren beiden Jungen mitten in der Schulzeit einen Ausflug ans Meer. Sie haben noch nie Ferien gemacht. Sie bleiben, bis sie kein Geld mehr haben und auch der Mut sie verlässt. Gerade unter den Bedingungen der Pandemie werden alleinerziehende Frauen wegen finanzieller Not an den Rand der Verzweiflung getrieben. Wie ein Brennglas spiegelt die Pandemie die auswegs- und hoffnungslose Situation der Frauen wider. Sie schämen sich, dass sie ihren Kinder nichts bieten können und wissen keinen Ausweg. Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Erika Tepel, Evangelische Kirchengemeinde Dinslaken und der Gleichstellungsstelle. Um Anmeldung unter 02064 73521 wird gebeten.

Am Montag, 7. März, Beginn 17 Uhr, will der Mädchenarbeitskreis gemeinsam auf den Internationalen Frauentag aufmerksam machen. Gemeinsam werden in Dinslaken mit Sprühkreide Statements und Hashtags verteilt, damit am 8. März im ganzen Stadtgebiet zu sehen ist, welcher Tag ist. Interessierte melden sich unter gs-office@dinslaken.de an.

Die Projektgruppe Gewalt gegen Frauen mit Behinderung lädt für den 8 März, Beginn 16.30 Uhr, zum digitalen Café für Frauen mit und ohne Behinderung ein. Es besteht die Möglichkeit, sich gemeinsam in gemütlichem Rahmen über die Themen zu unterhalten, die Frauen beschäftigen. Der Schwerpunkt des Cafés wird das Thema Frauenleben in Dinslaken sein. Anmeldungen zur Teilnahme unter gs-office@dinslaken.de oder telefonisch unter 02064 66756 unter Angabe des Namens, der Adresse und Mailadresse.

Frauen soll ein Angebot gemacht werden für Diskussionen und Gespräche zu feministischen Themen. Eingeladen wird für Donnerstag, 10. März, 18 Uhr, erstmalig zu einem Buchclub im Yogaloft Dinslaken, um über feministische Themen und Bücher ins Gespräch zu kommen. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse gs-office@dinslaken.de oder telefonisch unter der Nummer 02064 66756.

Zu den Veranstaltungen in Dinslaken gehört der traditionelle Kinofilm zum Internationalen Frauentag. Am Montag, 14. März, wird Ammonite im Kino-Center Lichtburg gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass und Sektempfang ab 19.30 Uhr im Kino-Center Lichtburg, Am Neutor 24, Karten können an der Kinokasse und online unter: www.kino-dinslaken.de erworben werden.

Frauen, die sich selbst näher kommen wollen, sind für Freitag, 18. März, Beginn 19 Uhr, zum Women Circle im Yogaloft Dinslaken eingelanden. Dort kommen Frauen zusammen, um zu sein wie sie sind, ohne Leistungsdruck und ohne Erwartungen. Es wird gemeinsam meditiert, gesungen, gelacht, getanzt, und Yoga praktiziert. Um eine Anmeldung über die Website des Yogalofts wird geben.

Alle Veranstaltungen in Dinslaken sind in dem Flyer „Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag 2022“ zu finden, der an den bekannten Stellen im Stadtgebiet ausliegt. Ebenso sind die Flyer oder die Veranstaltungshinweise online unter Gleichstellung auf www.dinslaken.de oder www.facebook.com/Fridasideas zu finden.

(RP)