Interkulturelle Tage in Dinslaken

Interkulturelle Tage : Begegnungen schaffen Freundschaften

Dinslaken Zum zweiten Mal finden in Dinslaken Interkulturelle Tage statt. Sie beginnen am 11. November und dauern bis zum 4. Dezember. Auf dem Programm stehen Kabarett, ein Besuch in der Blauen Bude, Kochen und ein Kunstwettbewerb.

In Deutschland gibt es Interkulturelle Wochen schon seit vielen Jahren. Getragen und unterstützt werden sie von vielen Organisationen, Vereinen, Verbänden sowie engagierten Bürgern. „Es ist gut, auch in Dinslaken solche Tage zu veranstalten, wo uns in Deutschland manche Entwicklungen Sorge bereiten“, sagt Christa Jahnke-Horstmann. Die Erste Beigeordnete der Stadt Dinlaken betont, dass man sich rassistischen Tendenzen entgegenstellen müsse. Dass Vielfalt die Menschen verbindet und nicht trennt, soll erneut mit den Interkulturellen Tagen demonstriert werden, die vom 11. November bis 4. Dezember stattfinden. Jahnke-Horstmann ist überzeugt, dass die Veranstaltungsreihe viele Anlässe für Kontakte schafft.

Zum Auftakt der Interkulturellen Tage, die der Begegnung dienen, findet am Sonntag, 11. November, eine Kabarettveranstaltung statt. Dann tritt Muhsin Omurca im Ledigenheim an der Stollenstraße mit seinem Programm „Integration á la Ikea“ auf. Der deutsch-türkische Kabarettist hat sich schon vor Jahren des Themas Integration angenommen, wie Senol Keser, Integrationsbeauftragter der Stadt Dinslaken, bei der Programmvorstellung am Mittwoch sagte. Omurca gelte inzwischen als Vater des Migrantenkabaretts in Deutschland. Eintrittskarten für seinen Auftritt gibt es für fünf Euro pro Person im Vorverkauf.

Für den 14. November lädt das Forum Lohberg in die Blaue Bude an der Hünxer Straße 422 ein. Dann findet dort „Pinos Treff“ statt. Pino Juliano und Integrationsbeauftragter Senol Keser werden an diesem Abend, Beginn 18 Uhr, ihre persönlichen Migrationsgeschichten erzählen. „Natürlich wollen wir auch andere dazu motivieren, ihre Erlebnisse zu erzählen. Migrationsgeschichten sind immer spannend“, so Pino Juliano, der aus Italien stammt. Der Begriff der Migration ist dabei weit gefasst. „Manche Menschen empfinden schon den Wechsel von einem Bundesland in ein anderes als Migration“, sagte der türkischstämmige Senol Keser. Die Besucher von „Pinos Treff“ sind eingeladen, an diesem Abend eigene Erfahrungen und Erlebnisse beizusteuern, wer will, kann Fotos, Bilder und andere Erinnerungsstücke mitbringen. Der Eintritt in „Pinos Treff“ ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.



„Liebe geht durch den Magen“, sagt eine alte Weisheit. Gemeinsames Kochen sorgt dafür, dass Menschen sich näher kommen und Kontakte knüpfen können. Aus solchen Begegnungen ist schon so manche Freundschaft entstanden. „Dinslaken kocht“ heißt es am Samstag, 17. November, bei den Interkulturellen Tagen. Bei diesem Integrationsprojekt werden Kochpaare (jeweils ein Dinslakener und ein aus einem anderen Land Zugezogener) gebildet, die zusammen kochen und essen. Am Abend findet für die Teilnehmer noch eine After-Cooking-Party statt. „Beim Kochen kann man leicht mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, dabei werden auch schon mal Geschichten erzählt, die unter die Haut gehen“, berichtete Kira Grafen, die selbst aus Sankt Petersburg stammt. Sie ist Mitglied des Projekts „Dinslaken kocht“ und weiß, dass durch das gemeinsame Kochen auch Sprachbarrieren überwunden werden. Interessenten aus umliegenden Kommunen für die Koch-Aktion werden nicht ausgeschlossen. Wer an diesem Projekt teilnehmen möchte, kann sich informieren unter www.dinslaken-kocht.com/kontakt-anmeldung/

Wohin geht die Flüchtlingspolitik in Deutschland und NRW? Eine Antwort auf diese Frage versucht Gerhard Greiner zu geben. Der frühere Flüchtlingspfarrer spricht am Donnerstag, 22. November, Beginn 19 Uhr, in der Friedenskirche an der Rotbachstraße. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung „Frieden geht anders“ statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.