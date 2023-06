Kinderbetreuung „Vollwertige Übergangslösung“ statt nur Behelf – Interims-Kita in Voerde eröffnet

Seit Anfang März ist die Interims-Kita am Tennensportplatz an der Allee in Voerde schon in Betrieb. Nun wurde die in Modulbauweise errichtete Kita, deren Träger das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) ist, offiziell eröffnet. „Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam die Interimskita Voerde Mitte-Ost einweihen können und somit die Betreuung vieler Voerder Kinder sicherstellen können“, so Bürgermeister Dirk Haarmann.