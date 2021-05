Intendant der Burghofbühne ist gegen die Umbenennung der KTH in Stadthalle : „Dinslaken kann stolz sein auf Kathrin Türks“

Dinslaken Mirko Schombert, Intendant der Burghofbühne, erklärt, warum es richtig und wichtig ist, dass die Kathrin-Türks-Halle den Namen der Gründungsintendantin des Theaters beibehält.

Ebenso übrigens wie der Vollbluttheatermensch Kathrin Türks, auf die ich immer wieder angesprochen werde, wenn ich mit Theaterschaffenden aus der ganzen Republik rede. Dinslaken kann stolz sein auf diese kulturelle Botschafterin, die nicht nur in den Anfängen für die Bergleute der Stadt sondern unter widrigen Bedingungen bald schon für alle Bürger:innen der Region qualitätsvolles Theater ermöglicht hat. Als langjährige AssitejVorsitzende hat sie darüber unermüdlich für das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland gekämpft, das ganz in ihrem Sinne „Kultur für alle“ war. Wenn Dinslaken nun eine „Halle für alle“ (wieder-)eröffnet, ist Kathrin Türks daher meiner festen Überzeugung nach eine mehr als passende Namensgeberin. Würde die Halle nicht schon so heißen – man müsste sie nach ihr benennen.

Ich vermag nicht zu beurteilen, wie viele immer noch von der Sekundarschule statt von Friedrich-Althoff-Schule sprechen. Die Umbenennung 2014 war aber sicher ein wichtiger Beitrag, Friedrich Althoff verdientermaßen zu einer größeren Bekanntheit zu verhelfen. Diese Bekanntheit, diese Wertschätzung hat Kathrin Türks in der Stadt, in der sie gewirkt hat und in der immer noch alle zwei Jahre ein nach ihr benannter Preis verliehen wird, in meinen Augen und denen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Burghofbühne ebenso verdient. Ich freue mich daher über die aktuelle Diskussion, beweist sie doch das Engagement und die Lust an politischer Beteiligung der Menschen in dieser Stadt. Ich hoffe aber genauso sehr, dass am Ende dieser Diskussionen die Erkenntnis stehen wird: Eine Stadthalle hat jeder, eine Kathrin Türks hat(te) nur Dinslaken.“