Sechs Schulen nehmen teil : Projekt „Mobile Übersetzung im Schulalltag“ verlängert

Dinslaken Bei Elterngesprächen sind Lehrer häufiger auf Übersetzungshilfen aus dem persönlichen Umfeld zugewanderter Familien angewiesen. Dabei kann eine neutrale sprachliche Vermittlung allerdings nicht gewährleistet werden.

Damit schulische Integration gelingt, können die teilnehmenden Schulen ehrenamtliche Sprachmittlerinnen und -mittler mit Migrationshintergrund anfordern, die bei der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus wahlweise in den Schulen vor Ort, telefonisch oder via Skype unterstützen. So erfolgten zum Beispiel an der im März in das Projekt aufgenommenen Friedrich-Althoff-Schule bei den Elternsprechtagen Anfang April sieben Einsätze durch Arabisch sprechende Sprachmittler. „Das klappte alles supertoll“, so die Rückmeldung der Schulsozialarbeiterin Uta Hensen.