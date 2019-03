Mann wollte Kind gegen Geld „auskitzeln“: Instagram-Fall – Ermittlungen nach der Parkplatz-Falle

Xanten/Dinslaken (szf) Im Fall der „Parkplatz-Falle“ von Xanten und im Verdacht der Belästigung eines zehnjährigen Mädchens über Instagram laufen die Ermittlungen. Es habe Dienstag den ganzen Tag über Vernehmungen gegeben, erklärte am Nachmittag eine Polizeisprecherin.

Die Mutter hatte der Polizei und auf Facebook davon berichtet, dass ein Mann ihre zehnjährige Tochter auf Instagram kontaktiert habe und sie dazu verleiten wollte, sich mit ihr an abgelegenen Orten zu treffen. Er habe sie gegen Geld „auskitzeln“ wollen und das Kind aufgefordert, pinkfarbene Unterwäsche zu tragen. Am Freitag kam es dann zu einem Polizeieinsatz auf einem Parkplatz am Philosophenweg in Xanten. Die Mutter und einige Mitstreiter hatten dort einen Mann aus Dinslaken festgesetzt und gaben an, dass jener Dinslakener sich dort mit der Zehnjährige habe treffen wollen.