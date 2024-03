Negative Auswirkungen befürchtet Voerder Initiative will die Ansiedlung des Logistikparks weiterhin verhindern

„Wir werden weiterhin versuchen, die Ansiedlung von Greenfield mit all ihren negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur zu verhindern“, kündigen Frank Parting, Johannes Pappas und Johannes Hansen von der Voerder Initiative „Biotop Emmelsum retten“ in einer gemeinsamen Stellungnahme an. Dazu wollen sie die Offenlegung der Planungsunterlagen nutzen oder gegebenenfalls den Klageweg beschreiten. „Wir hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Einwendungsmöglichkeiten im Rahmen der Offenlegung nutzen“, so die drei Aktiven der Initiative.