Modern und bezahlbar : Großes Interesse an neuem Wohnquartier

Dinslaken Zum Auftakt der Planungsphase für das Trabrennbahn-Gelände waren zahlreiche Bürger ins Tribünenhaus gekommen, um sich zu informieren und aktiv einzubringen.

Ab 2023 werden auf der Dinslakener Trabrennbahn keine Pferde mehr laufen. Stattdessen soll hier ein neues Wohnquartier entstehen. Wie das genau aussehen soll, möchte die Stadtverwaltung allerdings nicht alleine planen, sondern gibt den Bürgern die Gelegenheit, mit zu entscheiden. Zum Auftakt der Planungsphase hatten die Verwaltung die Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DinFleg) ins Tribünenhaus der Trabrennbahn eingeladen und mehrere Hundert Teilnehmer kamen. „Uns reicht es nicht, in Sachen Trabrennbahn in schönen Erinnerungen zu schwelgen“, erklärte Bürgermeister Michael Heidinger. Stattdessen wolle man hier ein modernes Wohnquartier mit bezahlbarem Wohnraum schaffen und vor allem die Bürger an diesem Prozess beteiligen. „Wir wollen nicht am grünen Tisch planen, sondern mit ihnen vor Ort“, betonte der Bürgermeister.

Din-Fleg-Chef Dominik Erbelding stellte erstmal die Ausgangslage in der Stadt vor. „Es fehlt vor allem bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum in der Stadt“, erklärte er und verwies auf Prognosen, nach denen man in Dinslaken bis 2030 bis zu 2000 neue Wohnungen braucht. Das Gelände der Trabrennbahn, das sich als einziges Gelände in dieser Größe im Besitz der Stadt befindet, sei von immenser Bedeutung, um diesen Bedarf auch decken zu können. Das Wohnquartier, das dort entsteht, „soll moderne Konzepte in Sachen Mobilität und Ökologie verfolgen“, wie Erbelding betonte.