Gefunden bei Arbeiten für Zeelink-Pipeline : In Ork werden Kriegs-Granaten entschärft

Der Kampfmittelräumdienst ist Freitag in Ork im Einsatz (Symbolbild). Foto: Hohl, Ralf (hohl)

Voerde Auf einem Grundstück an der Kolkstraße in Ork werden am Freitag, 30. August, um etwa 10 Uhr Panzerfäuste aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Es handele sich um Bazookas, die bei Sondierungsarbeiten für die Zeelink-Pipeline im Erdboden gefunden wurden, teilt die Stadt Voerde mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Eine konkrete Gefahr geht von diesen Arbeiten nicht aus. Daher sind keine Evakuierungsmaßnahmen erforderlich“, erläutert die Stadt weiter. „Es kann allerdings zu lauten Knallgeräuschen kommen.“ Für die Dauer der Entschärfung, die etwa eine Stunde in Anspruch nehmen wird, werden drei Straßen teilweise gesperrt: die Kolkstraße, die Laakstraße und die Vogellake. Die Anlieger im direkten Umfeld sollten bereits am Donnerstag mit Info-Flyern darüber unterrichtet werden. Auf dem Papier finden sich für eventuelle Rückfragen die Kontaktdaten der Verwaltung.

(RP)