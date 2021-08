Die Türen hielten stand : Einbrecher wollten in Hünxe Kirchen aufbrechen

Hünxe Zwei Gotteshäuser, zwei Einbruchsversuche – die Täter, die zwischen Dienstag und Mittwoch in Hünxe-Dorf auf Beutezug gingen, scheiterten an den Kirchentüren.

Einbrecher haben versucht, in Hünxe-Dorf in die Hedwigskapelle am Gansenbergweg und die Dorfkirche an der Dorstener Straße einzudringen. ie die Polizei mitteilt, scheiterten die Ganoven jedoch beide Male an den Türen.