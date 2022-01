Tote Schafe in Bucholtwelmen : Erster Wolfsriss westlich der Autobahn 3 in Hünxe vermutet

Hünxe Ein Halter fand am Sonntagmorgen zwei Schafe tot auf der Wiese. Wenn sich bestätigt, dass Wölfe die Tiere getötet haben, dann wäre das der erste solche Vorfall in dieser Gegend, heißt es.

In Hünxe-Bucholtwelmen hat es mutmaßlich am Wochenende einen weiteren Wolfsangriff gegeben. Das meldet das Gahlener Bürgerforum, das Nutztier-Risse in der Region dokumentiert. Demnach fand ein Halter gegen sieben Uhr am Sonntagmorgen zwei tote Schafe auf seiner Weide. Beide seien augenscheinlich mit einem Kehlbiss getötet worden, eines sei zu zwei Dritteln aufgefressen worden. Ein Wolfsberater sei vor Ort gewesen und gehe von einem Angriff durch Wölfe aus. „Das wäre der erste Wolfsriss westlich der Bundesautobahn A 3“, meldet das Bürgerforum. Das Landesumweltamt konnte diesen jüngsten Verdachtsfall am Montagnachmittag noch nicht nicht behördlich bestätigen. Auf der Liste der Nutztier-Risse des Landesumweltamtes tauchte er Montag ebenfalls noch nicht auf. Ein zeitlicher Verzug in diesem Rahmen ist aber nicht ungewöhnlich. Das Landesumweltamt übernimmt die Überprüfung, wenn ihm das mutmaßliche Auftreten von Wölfen gemeldet wird – sei es nach Rissen oder nach Sichtungen. Die jüngsten bereits vollständig geprüften und demnach gesicherten Wolfsnachweise aus dem hiesigen Territorium sind von Dezember. Es handelt sich um genetische Nachweise nach dem Riss eines Ponys, um ein Video und um Aufnahmen aus einer Fotofalle.