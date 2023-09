Auf dem Hof der Grundschule geht es rund Bruckhausen feiert sein traditionelles Möllebeckfest

Nachdem das „alte“ Möllebeckfest der ehemaligen Möllebeck-Werbegemeinschaft aus personellen Gründen nicht mehr stattfinden konnte, fand sich der 2019 gegründete Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft zusammen und organisierte ein Möllebeckfest 2.0. Darüber hinaus organisiert der VFDB partnerschaftlich mit anderen Vereinen und Gruppen das Christbaum-Schmücken und Maibaum-Aufstellen am Danziger Platz sowie den Martinszug. Für das beliebte Bobbycar-Rennen in der Brömmenkamp-Siedlung übernimmt der Verein die Trägerschaft. „Wir haben ein starkes Team mit viel Kreativität, vielen Kontakten und Expertise aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist unsere große Stärke“, so Scholte-Reh. „Wir sind ein Verein für Möglichmacher und Optimisten, die Spaß am Gestalten haben und Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen wollen. Neben dem Möllebeckfest und weiteren Veranstaltungen stärken wir soziale und karitative Zwecke, verschönern das Erscheinungsbild unseres Dorfes und unterstützen kleine Projekte für unsere Dorfgemeinschaft. Jeder, der mitmachen will, ist bei uns herzlich willkommen.“