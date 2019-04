Am 3. April: Zukunft des Trabrennbahn-Areals

Dinslaken In einer Bürgerinformation am 3. April werden erste Ideen vorgestellt.

Mit der Bürgerveranstaltung starten Stadt und Din Fleg den Dialogprozess zur Entwicklung eines völlig neuen Wohnquartiers. Dafür steht ab dem Jahr 2023 das 15 Hektar große Trabrennbahn-Areal zur Verfügung. Denn mit dem Ende der Nutzung des Geländes durch den Niederrheinischen Trabrennverein Dinslaken fällt das Areal in den Besitz der Stadt zurück. Bereits jetzt wollen die Stadt und die Din Fleg in enger Abstimmung mit den politischen Gremien und unter Beteiligung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern mit der Entwicklung von Visionen und konkreten Ideen für die Zukunft der Fläche und für das künftige Wohnquartier starten.

Die Bürgerveranstaltung am 3. April beginnt um 19 Uhr im Tribünenhaus der Trabrennbahn, Bärenkampallee 24. Da es im Tribünenhaus keine vollständige Barrierefreiheit gibt, wird vor Ort eine Assistenz insbesondere für gehbehinderte Menschen zur Verfügung stehen. Menschen, die diese Assistenz in Anspruch nehmen möchten, werden gebeten, sich möglichst vorab telefonisch bei der Din Fleg zu melden. Diese ist am Montag und Dienstag von 9 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 02064 /6010590 erreichbar.