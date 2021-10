Weitere Pkw mit grüner Farbe beschmiert : Die Heckscheiben von sieben Fahrzeugen eingeschlagen

Dinslaken Die Taten wurden zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 19.45 Uhr, begangen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Bislang noch unbekannte Täter haben die Heckscheiben von sieben geparkten Fahrzeugen eingeschlagen. Darüber hinaus beschmierten sie weitere Pkw mit grüner Farbe, wie die Polizei jetzt mitteilt. Die Täter waren in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 19.45 Uhr, an folgenden Straßen aktiv: Elisabethstraße, Klarastraße, Weißenburgstraße, Sedanstraße, Kleiststraße, Friedrich-List-Straße, Marschallstraße, Luisenstraße, Am Pfauenzehnt und Goethestraße. Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02064 622-0 zu melden melden.