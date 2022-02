An Claudiastraße und Trabrennbahn : In Dinslaken werden jetzt Hunderte Bäume gefällt

Achtung, Fällarbeiten: In Dinslaken wird im Februar die Säge angelegt (Symbolbild). Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Dinslaken In Dinslaken müssen in großem Umfang Bäume gefällt werden, weil sie umsturzgefährdet sind. Betroffen sind Bereiche an der Trabrennbahn und an der Claudiastraße. Diese wird dann auch neu gestaltet.

An der Claudiastraße in Dinslaken müssen 42 Bäume der Säge zum Opfer fallen. Es sind Ulmen-Hybriden mit dem Namen Dodoens. „Dabei handelt es sich um Veredelungen, eine Kombination zweier verschiedener Sorten, die durch einen starken Wurzelbereich und eine schlanke Krone besonders stabil sein sollte“, erklärt die Stadt. „Gepflanzt wurden sie vor 30 Jahren. Heutzutage zeigt sich bundesweit, dass diese Sorte Risiken in sich birgt.“

Der untere Teil dieser Bäume wächst demnach schneller als der obere, und es entstehen Risse und Faulstellen, die von außen nicht sichtbar sind. Dadurch könnten die betroffenen Bäume „ohne Vorwarnung“ umfallen, wie es in mehreren Städten – und auch in Dinslaken – bereits geschehen sei.

Dieses Risiko wird nun beseitigt. „Im Anschluss werden die Schäden in den betroffenen Bereichen behoben“, kündigt die Stadt an. Zugleich wird die Straße umgestaltet: Da die Claudiastraße in einer Tempo-30-Zone liegt, werde der Radverkehr bereits auf der Fahrbahn geführt. „Die vorhandenen Radwege sind nicht mehr erforderlich, werden zurückgebaut und den Gehwegen zugeschlagen“, heißt es. „Diese erhalten auf der gesamten Breite eine neue Pflasterung.“

Im Herbst wird die Stadtverwaltung dann 32 Ersatzpflanzungen in vergrößerten Grünstreifen entlang der Claudiastraße und 15 im Bereich des Biotops vornehmen. Insgesamt stehen an der Claudiastraße aktuell 193 Bäume.

An der Claudiastraße haben die Baumwurzeln die Steine hochgedrängt. Foto: din/Stadt Dinslaken

Nicht nur an der Claudiastraße geht derzeit von zahlreichen Bäumen eine akute Gefährdung aus. In deutlich größerem Ausmaß ist dies im Umfeld des Trabrennbahn-Areals der Fall. Dort geht es gleich um Hunderte Bäume, die vor allem im Gehölzstreifen entlang der Straßenbahn-Trasse stehen.

„Ausdrücklich sei betont: Die Fällarbeiten stehen in keinerlei Zusammenhang mit der Entwicklung des Areals“, verdeutlicht die Stadtverwaltung. „Im Gegenteil: Ein zentrales Ziel der Entwicklung ist es, bestehende Grünstrukturen größtmöglich zu bewahren und das Trabrennbahn-Areal insbesondere auch unter klimatischen und ökologischen Aspekten zukunftsfähig zu entwickeln.“

Zu diesem Zweck sei der vorhandene Baumbestand im März 2021 umfänglich vermessen worden. Die Standorte der Bäume, deren Kronendurchmesser und Art wurden bestimmt. In den Folgemonaten habe man dann eine „Zustandsbewertung“ der rund 1600 kartierten Bäume vorgenommen. Und dabei sei festgestellt worden, dass es teils starke Vitalitätsschäden gibt.

„Die zum Teil sehr schwer zugänglichen Bäume innerhalb des Gehölzstreifens weisen Schadensbilder wie die Rußrindenkrankheit, den Zunderschwamm, den Weidenbohrer und den flachen Lackporling auf“, zählt die Stadt auf. „Bei den betroffenen Bäumen wurde eine stark erhöhte Gefährdung durch die holzzerstörenden Schädlinge festgestellt, und es besteht ein sehr hoher Handlungsbedarf.“ Der nördliche Teil der Gehölzstruktur habe sich auf der mittlerweile nicht mehr erkennbaren Tribünenanlage entwickelt und daher nicht ausreichend Untergrund, um sich mit den Wurzeln richtig zu verankern.

Die Fällarbeiten werden nun im Februar durchgeführt. Nach Möglichkeit würden einzelne Bäume lediglich eingekürzt, um Lebensraum für verschiedene Arten zu erhalten, heißt es. Es dürfe aber keine weitere Gefährdung der Verkehrssicherheit von dem jeweiligen Baum ausgehen. So werden bei 30 Pappeln die Stämme fünf Meter hoch stehengelassen.

Die Aktion wird ökologisch begleitet. Das erfolgt durch ein eigens beauftragtes Büro, „welches während der Maßnahmen anwesend sein wird, um die Einhaltung von Auflagen der Naturschutzbehörde sicherzustellen sowie auf die Unversehrtheit geschützter Arten oder einzeln geschützter Individuen achtzugeben“, erläutert die Stadtverwaltung.

Wenn das Trabrennbahn-Areal bebaut wird, sollen die gefällten Bäume „entsprechend ihrer ökologischen Wertigkeit“ in neuen Grünflächen in dem Bereich ersetzt werden. Diese „ökologische Wertigkeit“ sei durch ein externes Fachplanungsbüro in einem Gutachten ermittelt worden.

Mit der Pflanzung wird also erst begonnen, wenn das neue Wohnviertel entsteht. Entlang der Straßenbahntrasse soll dann auch eine zukunftsfähige Grünstruktur entstehen, blickt die Stadt voraus.

Die Stadt hatte im Vorfeld der Entscheidungen Vertretungen der zuständigen Naturschutzverbände zu einem Ortstermin eingeladen, um sie über die Situation zu informieren und frühzeitig einzubinden. „Ich bin dankbar für den intensiven Austausch mit den Naturschutzverbänden BUND und Nabu, die sich vor Ort auch ein Bild gemacht haben und im engen Austausch mit den Kolleg*innen des Fachbereiches stehen, um den Schaden für Pflanzen und Tiere so gering wie möglich zu halten“, betont Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

