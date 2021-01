Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar: Unsere Woche : Jetzt ist die Zeit: Gründet Onlineshops!

Trübe Aussichten: Die Fußgängerzonen sind leer, der Onlinehandel boomt. Foto: Zehrfeld

Meinung Dinslaken/Voerde/Hünxe Jetzt ist die Zeit, in der Kunden in den Weiten des Internets ganz gezielt nach lokalen Geschäften suchen, um sie zu unterstützen. Jetzt ist die Zeit, in der die Fußgängerzonen leer sind und der Onlinehandel boomt. Digitalisierung in der Wirtschaft geht auch kleine Läden an: Wer jetzt nicht mitmacht, verpasst eine der wenigen Chancen, die es in der verheerenden Corona-Krise gibt. Ein Kommentar.