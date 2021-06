Bergbaugeschichte und Segway-Tour : Gästeführungen durch Dinslaken starten

Auch dieser Rundeindicker im Bergpark Lohberg ist längst Geschichte. Er wurde im vergangenen Jahr abgerissen. Foto: picture alliance / blickwinkel/S. Ziese/S. Ziese

Dinslaken Zum Auftakt gibt es zweimal Bergbaugeschichte: „Struktureller Wandel durch Zuwanderung“ und „Arbeiten auffe zeche“. Außerdem ist eine Flüsse-Tour mit dem Segway geplant.

Die Dinslakener Gästeführungen starten wieder. Den Auftakt nach der coronabedingten Pause machen zwei Gästeführungen in Lohberg.

Am Sonntag, 13. Juni, führt Ömür Hafizoglu ab 16 Uhr anderthalb Stunden lang durch die Geschichte Lohbergs. Die Gästeführung „Struktureller Wandel durch Zuwanderung“ zeigt die zahlreichen Veränderungen Lohbergs in 110 Jahren. Trotz unterschiedlicher Hintergründe und Schicksale ist die Gemeinsamkeit aller Lohbergerinnen und Lohberger der Status als Hinzugezogene. Mit dem eigenen Hintergrund der Zuwanderung erzählt Öm Anekdoten aus der Geschichte des Stadtteils. Treffpunkt ist das Pförtnerhaus am Haupteingang der ehemaligen Zeche an der Hünxer Straße 368. Die Führung endet in der Moschee. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro pro Person.

Eine Woche später, am Sonntag, 20. Juni, gibt es die Gästeführung „Arbeiten auffe Zeche“. Die Ende 2005 geschlossene Zeche Lohberg war für die Bergarbeiter nicht nur eine Arbeitsstätte – sie war Lebensmittelpunkt. Bei dem Rundgang schildert der ehemalige Bergingenieur Silvo Magerl anschaulich die harte Arbeitswelt unter Tage und hat spannende Geschichten rund um das Bergmannsleben parat. Er selbst hat fast sein gesamtes Arbeitsleben auf der Zeche Lohberg verbracht. Die Gästeführung startet und endet am Ledigenheim an der Stollenstraße. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro pro Person.

Verbindliche Anmeldungen für diese Führungen sind in der Stadtinformation am Rittertor telefonisch unter 02064 66222 oder per E-Mail an [email protected] möglich. Die Teilnahme an den Führungen ist nur mit negativem Schnelltest, vollständiger Impfung oder Nachweis über Genesung möglich. Während der Gästeführung besteht Maskenpflicht.

Dinslaken kann man auch auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Bei einer Segway-Tour. Am Sonntag, 13. Juni, startet um 9.30 Uhr die Flüsse-Tour. Nach einer Einweisung auf dem Parkplatz am Berufskolleg Dinslaken an der Konrad-Adenauer-Straße geht die Fahrt entlang der Emscher zum Hof Emschermündung und über die Rheinauen und durch Eppinghoven zurück zum Ausgangspunkt.