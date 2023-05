Versuchter Einbruch in Dinslaken Frau (48) verscheucht Einbrecher

Als eine 48-jährige Frau am Mittwoch gegen 11 Uhr zu ihrer Wohnung an der Eichenstraße zurückkehrte, beobachtete sie einen Unbekannten, der gerade dabei war, die Fensterscheibe an einem Zweifamilienhaus einzuschlagen. Als die 48-Jährige den Mann ansprach, flüchtete er mit einem grauen Fahrrad in Richtung Buchenstraße. Daraufhin alarmierte die Frau die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Täter war nicht in das Haus gelangt, so dass er keine Beute machte. Beschreibung des Unbekannten: 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, kurze, dunkelblonde Haare, Dreitagebart, hellblaue Jeanshose. Die Kripo fragt, wem der Mann im Ortsteil Averbruch aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.