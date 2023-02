Neues Autohaus an Stadtgrenze Walsum Dinslaken beheimatet jetzt auch ein Porsche-Zentrum

Für Marcel van der Velden war es „ein besonderes Ereignis“, wie er freimütig bekannte. Mit geladenen Gästen feierte der Geschäftsführer des Porsche-Zentrums am Freitag die Eröffnung des neuen Autohauses. Entstanden ist es auf dem 9500 Quadratmeter großen Gewerbegrundstück an der Bärenstraße, im Bereich B 8, Hans-Böckler-Straße. Fast zehn Millionen Euro wurden in das Projekt investiert, aktuell arbeiten in dem Autohaus 22 Mitarbeiter, darunter vier Auszubildende.