80 Pflegeplätze, 19 Apartments : Malteserstift öffnet im August

Hünxe Nur noch wenige Tage bis zur Inbetriebnahme der Wohn- und Pflegeeinrichtung Sankt Barbara in Hünxe. Die Senioren können bald einziehen.

Es ist eine deutliche Veränderung auf der Baustelle zu verspüren. Die groben Arbeiten sind abgeschlossen, die Gestaltung der Grünflächen nimmt Gestalt an – bald wird eingezogen. Das Malteserstift St. Barbara nimmt im August seinen Betrieb auf, und auch die ersten Mieter des Wohnen mit Service ziehen ein. Neben dem Hausleiter Thomas Müller-Bußmann haben auch einige Mitarbeiter ihre Anstellung angetreten und werden sich tatkräftig dafür einsetzen, den neuen Bewohnern die Eingewöhnungsphase zu erleichtern und ihnen ein Zuhause zu bieten, in dem sich die Menschen wohlfühlen.

Im Malteserstift St. Barbara ist es auch möglich. zur Urlaubs- oder Kurzzeitpflege einzuziehen und somit eine befristete Zeit zu verweilen. Eine Besonderheit: Das Malteserstift St. Barbara wird nun bundesweit die vierte Einrichtung, die speziell ausgestattete Pflegeplätze für Menschen anbietet, die an Morbus Parkinson erkrankt sind. Insgesamt werden es zwölf dieser speziellen Pflegeplätze sein, deren Pflegekonzept bereits in einer anderen Maltesereinrichtung in Duisburg erfolgreich eingeführt wurde. Die 80 Einzelzimmer haben alle barrierefreie und rollstuhlgerechte Badezimmer. Daneben gibt es einen geschützten Sinnesgarten, der ganz auf die Bedürfnisse demenzkranker Menschen ausgerichtet wurde, einen Snoezelen-Raum, ein helles und großes Restaurant in dem auch Besucher zu Mittag essen können, eine Bibliothek, Friseur und Fußpflege und nicht zuletzt eine bedarfsgerechte Ausstattung aller Räume mit modernster und energiesparender Technik. Die Errichtung eines Andachtsraumes ist in einer katholischen Einrichtung, die viel Wert auf Seelsorge, Ethik und Ehrenamt legt natürlich selbstverständlich.