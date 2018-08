In der Stadtbüchrei: Martin Walsers jüngster Roman

Wie schon der letzte Roman Martin Walsers, „Statt etwas oder der letzte Rank“ (2017), unterläuft auch der jüngste Roman des inzwischen 91jährigen Schriftstellers, „Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“, souverän die Leser-Erwartungen an einen „ordentlich“ erzählten Roman.

Der thematische Schwerpunkt des essayistisch weit ausgreifenden Brief-Romans liegt auf dem aktuellen Verhältnis der Geschlechter zueinander, wobei Martin Walser hier, in der Maske seiner Zentralfigur, mit bissiger Ironie und polemischer Schärfe Position bezieht gegen die heute üblich gewordenen Ansprüche an männlich korrektes Verhaltens.

Absender der Briefe an eine Unbekannte ist der freischaffende Philosoph Justus Mall, einst Oberregierungsrat in bayerischen Diensten, der über eine „sexuelle Inkorrektheit“ stolperte. Er hatte in einer Bar den aufreizend entblößten Oberschenkel einer jungen Frau mit dem Zeigefinger kurz berührt – aus seiner Sicht „eine Geste der Anbetung, der Verehrung“. Die junge Frau brachte den Fall in die Medien, die den Oberregierungsrat als „altersgeilen Grabscher“ anprangerten, was wiederum seinen Dienstherren nötigte, ihn in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen.