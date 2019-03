Spontan und mit Tempo: Fliegender Rollentausch auf Halber Treppe

Dinslaken Improvisations-Theatergruppe Spontaneitäten begeistert das Publikum in Lohberg.

Das ist ein ganz großes Spektakel auf der kleinen Bühne im Theater Halbe Treppe in Lohberg: Die Improvisations-Theatergruppe Spontaneitäten gibt alles. So schlüpft Susanne Keuneke für eine Hochzeits-Szene in gleich drei Rollen. Sie allein spielt in schneller Abfolge die Braut, die Stiefmutter der Braut und den Pfarrer. Blitzschnell schaltet sie von der euphorischen Braut um zur griesgrämigen Stiefmutter. Besonders die letzte Figur bringt das Publikum zum Lachen. „Ich bin die Stiefmutter, die glückliche“, stellt sie sich mit heruntergezogenen Mundwinkeln vor. „Ist ja nur meine Stieftochter, die heiratet“, brummelt sie vor sich hin. „Da reicht das Bier vom Aldi.“ Einige Rosen fliegen nach ihrer Darbietung auf die Bühne: Die Zuschauer sind sichtlich begeistert.

Aufgeteilt auf zwei Gruppen liefern sich die Spontaneitäten und weitere Schauspieler ein Duell, bei dem der gesamte Inhalt der einzelnen Szenen von den Schauspielern improvisiert wird. Dabei beweist die siebenköpfige Truppe nicht nur, dass sie Talent hat, sondern vor allem, dass sie auch mutig ist. Lediglich einen Ort, ein Gefühl oder ein Hobby geben die Zuschauer den Schauspielern vor. So bestimmt das Publikum beispielsweise den Eiffelturm als den Ort, an dem eine Szene spielt. Die vorgegebenen Gefühle, die die Schauspieler darstellen müssen: Ärger, Euphorie, Wut und Demut. Und dann heißt es für die Improvisations-Künstler: In fünf Sekunden geht es los. Das Publikum zählte die Sekunden herunter. Die Scheinwerfer leuchten auf und schon steht ein Ehepaar auf dem Eiffelturm. Der Ehemann (Arne Rudolph) ist davon gar nicht begeistert. Er hat Höhenangst und wagt es kaum, nach unten zu schauen. Seine Frau (Julia Rüther) versucht ihn zu überreden, doch mal einen Blick in die Ferne zu werfen. Innerhalb von wenigen Sekunden verändern sich im Spiel ihre Emotionen. Am Ende der Szene geht der Ehemann auf die Knie und fragt die gerührte Ehefrau: „Möchtest du ein Baguette mit mir essen?“