Katholische Kirche Was die Gemeinde St. Vincentius mit ihren Immobilien vorhat

Von den Veränderungen, wie sinkende Zahl von Kirchenmitgliedern und damit verbunden weniger Kirchensteuereinnahmen, ist auch die katholische Gemeinde St. Vincentius Dinslaken betroffen. Um sich für die Zukunft neu aufzustellen, wurde in der Pfarrei vor etwa einem Jahr ein Prozess gestartet, um zu klären, wie mit den kirchlichen Immobilien umgegangen werden soll. Denn fest steht, dass St. Vinvcentius auf Dauer nicht mehr alle Gebäude finanzieren kann. Am Wochenende fassten Pfarreirat (einstimmig bei einer Enthaltung), Kirchenvorstand (einstimmig) und Seelsorgende (einstimmig bei drei Enthaltungen) wegweisende Beschlüsse. „Diese stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bischöfliche Generalvikariat in Münster“, sagte Kirchenvorstandsmitglied Gerhard Bremekamp. Gemeinsam mit Pastoralreferent Franz-Josef Roth erläuterte er die Beschlüsse zum Immobilienkonzept der katholischen Kirche Dinslaken.