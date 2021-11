Appell für verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt : Stadt Voerde beklagt wilde Müllentsorgung

Voerde Momentan häufen sich im Gebiet der Stadt die Fälle von illegaler Müllentsorgung, besonders am Schmalen Weg im Ortsteil Friedrichsfeld.

Die Stadt Voerde beklagt, dass sie es derzeit besonders häufig mit Fällen von illegaler Müllentsorgung zu tun bekommt. „Zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt gehört auch die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung, „doch leider gibt es einige Menschen, die ihren Abfall in der Natur, auf Bürgersteigen oder auf Parkplätzen abladen. Aktuell häufen sich die Hinweise über illegal entsorgte Matratzen und Sperrmüll vor den Müllcontainern von Hausnummer 51 am Schmalen Weg in Friedrichsfeld.“