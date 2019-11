Personenverkehr : Immer mehr für die Reaktivierung der Walsumbahn

Die Walsumbahn soll wieder für den Personenverkehr genutzt werden. Foto: Heinz Schild

Voerde/Walsum Die Fraktionen von SPD und CDU im Duisburger Stadtrat haben einen gemeinsamen Antrag zur Wiederbelebung des Personenverkehrs auf dem Streckenabschnit eingebracht.

Die Überlegungen zur Reaktivierung der Eisenbahnstrecke Voerde – Walsum – Oberhausen finden immer mehr Befürworter. Die Fraktionen von SPD und CDU im Duisburger Stadtrat haben jetzt einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht, der sich mit der Thematik der möglichen Nutzung der sogenannten Walsumbahn für den Personenverkehr beschäftigt. Beide Fraktionen unterstützen die Absicht des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), eine Machbarkeitsstudie für das Vorhaben auf den Weg zu bringen und dazu Gespräche mit den beteiligten Kommunen zu führen. CDU und SPD sprechen sich in ihrem Antrag zudem dafür aus, dass die Stadt Duisburg ihren voraussichtlich anfallenden Kostenanteil an der Studie in Höhe von 40.000 bis 50.000 Euro bereitstellen soll.

Von der Reaktivierung der Eisenbahnstrecke erwarten die beiden politischen Fraktionen, dass die Stadtbezirke Walsum und Hamborn deutlich besser an das Stadtzentrum angebunden werden. „Die Fahrtzeiten zwischen dem Duisburger Norden und der Mitte verringerten sich merklich und führten so zu einer wünschenswerten Stärkung des ÖPNV-Angebotes in Duisburg“, heißt es zur Begründung des gemeinsamen Antrags.

Die Walsumbahn führt von Voerde über Walsum nach Oberhausen und von dort geht es auf dem bestehenden Schienennetz weiter zum Duisburger und den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Gegenwärtig wird die Strecke bis Oberhausen nur von Güterzügen genutzt, der Personenverkehr auf der Walsumbahn wurde im Mai 1983 eingestellt. Sollten die Pläne zur Wiederbelebung der Strecke umgesetzt werden, könnten dort ab 2025 wieder Reisende unterwegs sein.

„Endlich könnten die Menschen aus den Stadtbezirken Walsum und Hamborn schnell mit dem Zug nach Duisburg-Mitte und weiter nach Düsseldorf reisen. Eine solche Verbindung würde mit Sicherheit auch viele Pendler zum Umstieg vom Auto auf die Bahn bewegen, sie wäre somit ein guter Beitrag zur Verkehrswende und zum Klimaschutz“, sagt Herbert Eickmanns, verkehrspolitischer Sprecher der Duisburger SPD-Fraktion.