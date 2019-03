52 Tagesordnungspunkte: Im Rat fallen heute wichtige Entscheidungen

Dinslaken Es geht um Haushalt, Bäder, Schulen und die Kathrin-Türks-Halle.

Die Sanierung des Freibads Hiesfeld soll nicht fortgeführt werden, da drei unabhängige Gutachten zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Bodenverhältnisse so instabil sind, „dass der dauerhafte Betrieb eines Freibades nicht zu gewährleisten ist“. Die Erweiterung des Dinamare hingegen soll wie geplant fortgeführt werden. Die für das Freibad eingeplanten Gelder sollen laut Vorschlag der Verwaltung ebenfalls in die Arbeiten am Dinamare fließen.