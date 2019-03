Die alte Motte und die neuen Gewerbegebiete: Im Planwagen durch Dinslakens Stadtgeschichte

Dinslaken Anja Sommer und Heinrich Hülsemann erklärten Dinslaken bei der Tour einmal aus städteplanerischer Sicht.

Eine etwas andere Führung in die Dinslakener Geschichte erwartete am Samstag 14 Teilnehmer am Wasserturm in Lohberg. Mit dem Planwagen ging es durch die Historie aus städteplanerischer Sicht. Anja Sommer, Stadtplanerin von Beruf, führte ihre Gäste auf eine Zeitreise durch ein paar Tausend Jahre Siedlungsgeschichte, mit Lohberg als jüngstem Stadtteil. „Wundern Sie sich nicht über so manche Planung, die Sie sehen werden. Mein Professor hat immer gesagt, unser Gehirn funktioniere noch wie in der Steinzeit“, sagt Anja Sommer und lacht. Man sieht’s, meinen einige Teilnehmer und deuten vom Bergpark hin zur Wohnsiedlung, die sich in einem Wirrwarr von Gebäuden zeigt. „Eine klarere Linie wäre sinnvoller gewesen“, gibt Anja Sommer zu.