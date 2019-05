Immer ausgebucht : Tagespflege wird immer beliebter

Michael van Meerbeck (2. von links) mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Im Mutter-Teresa-Haus feiert die Caritas zehn Jahre Tagespflege. Vieles hat sich in dem Haus an der Bismarckstraße verändert, aber das Angebot ist nach wie vor beliebt - und der Bedarf an Plätzen in der Tagespflege steigt weiter an.

Vor zehn Jahren nahm das Mutter-Teresa-Haus seine Arbeit auf. „Es begann in der Tiefgarage der Polizei“, erinnert sich Caritasdirektor Michael van Meerbeck. Mittlerweile ist aus dem Haus an der Bismarckstraße nicht nur eine Tagespflegeeinrichtung geworden, sondern ein Anlaufpunkt für Pflege und Beratung gleichermaßen. „Mittlerweile bieten wir hier eine Fachberatung für Demenz und viele weitere Beratungsangebote für ältere Menschen“, sagt Michael van Meerbeck. Zur Feier des zehnjährigen Bestehens der Tagespflege sind gut 70 Gäste gekommen, darunter viele der regelmäßige Besucher mit Angehörigen. „Das zeigt, dass unsere Gäste die Einrichtung annehmen und wertschätzen“, sagt Petra van Meerbeck, Fachbereichsleiterin für Pflege und Beratung im Caritasverband Dinslaken-Wesel.

Schon seit der Eröffnung ist die Einrichtung in Sachen Tagespflege quasi ausgebucht. „Wir haben etwa 50 Gäste, die regelmäßig zu uns kommen“, erklärt Petra van Meerbeck. Mittlerweile gibt es für Plätze in der Tagespflege eine Warteliste. „Wenn jemand in Not ist, dann sind wir in der Lage zu helfen“, erklärt Michael van Meerbeck. Denn die Tagespflege ist natürlich ein attraktives Angebot. „Die älteren Menschen können weiterhin zu Hause wohnen und sind versorgt, wenn sie hier sind. Das ist auch eine Entlastung für die Angehörigen“, sagt Petra van Meerbeck. In der Tagespflege selbst gibt es für die Besucher verschiedene Einzel- und Gruppenangebote. „Es sind nicht immer die gleichen Menschen zusammen hier. Da wird dann individuell geschaut, was man machen kann“, erklärt Petra van Meerbeck. Dann stehen zum Beispiel Bewegungsübungen, Gedächtnistraining und Ratespiele auf dem Programm - oder spezielle Einzelangebote für Demenzpatienten. „Mit einer Gruppe geht es sogar zum Tanzen in die Tanzschule. Das ist ein heiß begehrtes Angebot“, berichtet Petra van Meerbeck.

INFO Bereich der Pflege wächst stetig weiter Die Anzahl der Pflegeangebote ist laut statistischem Bundesamt von 1999 bis 2017 von rund 8859 auf 14480 angewachsen. Die Tagespflege wuchs im selben Zeitraum von 441 Einrichtungen, die nur Tagespflege anboten auf 3056 Einrichtungen an. 3,4 Millionen pflegebedürftige Menschen gab es laut Statistik Ende 2017 in Deutschland - Tendenz steigend.

Und die Besucher der Tagespflege bringen von dort wieder Geschichten mit nach Hause, die sie ihren Angehörigen erzählen können. „Viele Menschen kommen im Alter kaum noch vor die Tür. Da finde ich so etwas sehr wichtig“, sagt Petra van Meerbeck. Dabei gibt es auch regelmäßig ein Café-Angebot für die Angehörigen. „Es ist wichtig, dass die Angehörigen sehen, dass es ihren Familienmitglieder hier wirklich gut geht“, erklärt Petra van Meerbeck. Denn Vertrauen ist im Bereich der Tagespflege natürlich wichtig. „Ohne das Vertrauen und das Engagement der Mitarbeiter, würde das nicht so gut funktionieren“, sagt Michael van Meerbeck. Er sieht im Mutter-Teresa-Haus ein Erfolgsgeschichte. „Hier ist ein Konzept gut aufgegangen“, sagt er und verweist auf die quasi ausgebuchte Tagespflege und die anderen Angebote der Einrichtung, die ebenfalls sehr gut angenommen werden.

Dabei wird die Möglichkeit der Tagespflege immer häufiger angefragt. „Der Bedarf ist ganz enorm“, sagt Caritasdirektor Michael van Meerbeck. Neben dem Mutter-Teresa-Haus in Dinslaken bietet der Caritasverband Dinslaken-Wesel zwei weitere Tagespflegeeinrichtungen in Wesel an. Zudem plant man derzeit drei weitere Einrichtungen für die Tagespflege. „Der Bedarf in der Tagespflege steigt auch weiterhin“, sagt Petra van Meerbeck. Besonders im Mutter-Teresa-Haus seien die Tagespflegeplätze beliebt. „Uns zeichnet hier der Schwerpunkt Demenz aus, den nicht alle Tagespflegeeinrichtungen haben“, sagt sie.