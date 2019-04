Schräges Beet : Dinslakens blumiges Bekenntnis zu Europa

Auf dem Blumenbeet am Kreisverkehr der Friedrich-Ebert-Straße soll passend zur Europawahl die Europaflagge gepflanzt werden. Foto: Gerd Hermann

Dinslaken Im Kreisverkehr am Rathaus soll ein Beet mit Europaflagge erblühen.

(aha) Ein blühendes Bekenntnis zu Europa soll demnächst im Kreisverkehr am Rathaus erstrahlen: Die Stadt hat sich an die Gestaltung des Kreisverkehrs gemacht und ein Beet angelegt. Darauf soll pünktlich zur Europawahl die europäische Flagge in Blumen gepflanzt werden.

In den vergangenen Tagen hat die Stadt auf der Fläche des Kreisverkehrs ein schräges Beet mit Neigung zum Rathaus aufgeschichtet. Von Rollrasen umfasst sollen auf einer Fläche aus blauem Leberbalsam (Ageratum houstonianum) gelbe Sterne aus Studentenblumen (Tagetes erecta) erstrahlen.

Info Stadt hofft auf 70 Prozent Fördermittel Kosten Die voraussichtlichen Kosten für die Umgestaltung der Althoffstraße und des Kreisverkehrs werden im Sachstandsbericht Aktive Zentren – Innenstadtm Dinslaken mit 530.000 Euro beziffert. Die Stadt hofft auf 70 Prozent Fördermittel. Förderung Die Förderanträge müssen bis zum 30. September dieses Jahres gestellt werden.

Die Bepflanzung soll so lange bleiben, „wie der Flor noch ansehnlich ist“ so Stadtsprecher Marcel Sturm, „im Idealfall bis zum Herbst dieses Jahres.“ Danach werde die Fläche wieder „in ihren Urzustand“ versetzt. Denn endgültig ist diese Gestaltung des Kreisverkehrs noch nicht.

Ursprünglich sollte das Rondell am Platz d’Agen im Zuge der Umgestaltung des Stadtparks 2015 angegangen werden. Damals war zunächst geplant, den Kreisverkehr auf 1,20 Meter mit kohleähnlichen Steinen zu erhöhen und eine Spur für die Straßenbahn frei zu lassen. Dann wich man nach Einwendungen der Bürger von den Steinen ab und ersetzte sie in der Planung durch einen grün bepflanzten Hügel: eine ruhige Rasenfläche mit vereinzelten Blütensträuchern sollte es werden, analog zum Stadtpark sollten Stelen auf dem Hügel positioniert werden und „spannende Blickachsen in die Innenstadt“ eröffnen, so die damalige Planung. Parallel dazu sollte die Althoffstraße umgestaltet werden. Auch von diesen Planungen sah die Stadt ab. Lieber sollten die Bürger in die Gestaltung des Kreisverkehrs eingebunden werden, hieß es 2016 nach Bürgerprotesten zu dem dunklen Schotterbelag im Stadtpark. Auch wollte die Stadt zuerst die Sanierung der Stadthalle abwarten.

2019 sollte „die künftige Gestaltungsplanung des Kreisverkehrs in einem partizipativen Prozess abgestimmt und zusammen mit der Althoffstraße – in Anhängigkeit von den Arbeiten an der Kathrin-Türks-Halle – umgesetzt werden“ heißt es im „Sachstandsbericht Aktive Zentren“, der im Planungsausschuss im Februar vorgestellt wurde. Die Planung sollte bis zum Herbst 2019, so der Zeitplan, abgeschlossen sein, in der zweiten Jahreshälfte 2020 sollte der Bau über die Bühne gehen. Konkrete Gestaltungspläne habe die Stadt bislang nicht. „Wenn es ein Planungskonzept gibt, wird dieses der Öffentlichkeit und der Politik vorgestellt“, so Stadtsprecher Marcel Sturm. Im nicht-öffentlichen Teil des Bauausschuss wurde die Vergabe der Planungsleistungen für Kreisverkehr und Althoffstraße in Höhe von etwa 100.000 Euro diskutiert – aber zurückgestellt. Nun werden „zunächst die Planungsleistungen für die Anpassung der Althoffstraße vergeben“, so Marcel Sturm: „Was die Gestaltung des Kreisverkehrs betrifft und wie diese aussehen könnte, werden wir uns alle noch ein wenig gedulden müssen.“

