Platz für eine neue Turnhalle : Bruchschule: Im Juni startet Abriss des Altbaus

Dinslaken An der Stelle des Gebäudetraktes, zu dem auch die Hausmeisterwohnung gehört, entsteht die neue Einfachturnhalle.

Im Eingangsbereich des Hausmeisterhauses steht eine Schleuse durch die das Gebäude betreten werden muss. Denn es soll vermieden werden, dass möglicherweise Schadstoffpartikel aus dem Gebäude in die Außenluft gelangen, berichtete Walburga Wüster, Geschäftsführerin der städtischen ProZent GmbH, die für die Kommune das Schulsanierungsprogramm durchführt. Mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten an der Bruchschule zeigte sich Wüster im RP-Gespräch zufrieden. „Alles verläuft gut und unspektakulär“, stellte sie fest. Die Entfernung der Schadstoffe, wie PCB und Asbest; aus dem Gebäudetrakt soll in der 24. Kalenderwoche, also Mitte Juni, abgeschlossen werden. Danach steht der Abriss an, der nach den Worten der Architektin „nicht ganz ohne“ ist. Das alte Schulgebäude ist gleich am Bürgersteig gebaut worden. Deshalb bleibt die Kellerwand zum Gehweg stehen und wird vor dem Abriss gesichert, damit der Fußgängerweg nicht plötzlich wegsackt. Bis Ende August soll der dann stattfindende Abbruch dauern. Danach kann mit dem Bau der neuen Ein-Feld-Turnhalle begonnen werden, die deutlich größer sein wird als die Sporthalle, die die Bruchschule vorher hatte, die mehr ein Gymnastikraum gewesen sei.