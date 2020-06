Bürgermonitor : Dauerärgernis: Parken im Stadtpark

Dinslaken Immer wieder ärgern sich Anwohner und auch Nutzer des Parks, dass dort Fahrzeuge zum Parken abgestellt werden. Im Bereich der Stadthallen-Baustelle kontrolliert die Stadt Dinslaken regelmäßig vor Ort und ahndet Verstöße.

Der Stadtpark am Rathaus stellt für viele Menschen eine kleine Oase der Erholung in der Innenstadt dar. Doch immer wieder ärgern sich umliegende Anwohner und auch Nutzer des Parks, dass dort Fahrzeuge zum Parken abgestellt werden. „Muss das wirklich sein, so werden die Grünanlagen kaputt gefahren“, ärgert sich ein Senior, der mit seinem Hund vom Gehweg der Althoffstraße am dortigen Kreisverkehr vorbeigeht und auf ein Firmenfahrzeug deutet, das auf der Wiesenfläche abgestellt ist. Dabei trifft die Bezeichnung Wiese nur noch bedingt zu. Dadurch, dass dort immer wieder schwere Fahrzeuge geparkt werden, gibt es dort kahle Flächen, wo das Grün längst verschwunden ist, und Fahrrinnen im Erdreich zu sehen sind.