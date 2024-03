Führungsteam der Gewerkschaft gewählt Wie die IG Metall sich neu aufstellt

Sabrina Jaeger-Kruschinski sieht es als die Aufgabe der Gewerkschaft an, dass in der Transformation, die in vollem Gange sei, die Menschen nicht vergessen würden. „Wir haben in schwierigen Zeiten in den Betrieben, in der Tarifpolitik und in der politischen Arena gute Instrumente und Ergebnisse durchgesetzt, die den Menschen und den Unternehmen in unsicheren Zeiten Sicherheit gegeben haben.“