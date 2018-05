Dinslaken: Idyllische Motive der Heimat

Dinslaken Verteiler- und Stromkästen an der Bahnstraße wurden von Denis Klatt künstlerisch verziert.

Vier Strom- und Verteilerkästen an der neu gestalteten Bahnstraße und ein Kasten an der Fahrradwache Am Neutor hat die Stadt Dinslaken mit verschiedenen Motiven versehen lassen. Denis Klatt von der in Dortmund ansässigen Firma Union Design hat die Kästen mit farbigen Motiven verziert. Überwiegend handelt es sich um heimatliche Ansichten. Ausnahmen sind der Kasten an der Fahrradwache, der einen stilisierten Radfahrer zeigt, und das Grün-Motiv am Parkplatz Bahnstraße, Wilhelm-Lantermann-Straße, das sich harmonisch in die dort vorhandene Hecke einfügt.