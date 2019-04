Nachbar meldete sich : Tote an den Bahngleisen ist eine 78-jährige Frau aus Oberhausen

Tote an den Bahngleisen ist eine 78-jährige Frau aus Oberhausen

Dinslaken Die Identität der bislang unbekannten Frau, die am 31. März auf den Bahngleisen zwischen Oberhausen und Dinslaken von einem ICE erfasst wurde, ist geklärt. Es handelt sich um eine 78-Jährige aus Oberhausen.

Dinslaken (RP) Elf Tage lang hat die Polizei versucht, die Identät der Frau zu klären, die am 31. März gegen 16.05 Uhr auf den Bahngleisen in Hiesfeld in der Nähe der Sterkrader Straße von einem ICE erfasst und tödlich verletzt wurde. Jetzt meldete sich ein Mann, der sich Sorgen um seine Nachbarin machte. Die Polizei fuhr zur Wohnung der Gesuchten. Dort passte der Schlüssel, den die Polizei bei der Toten gefunden hatte zur Haus- und Wohnugnstür. Ein DNA-Abgleich brachte letzte Sicherheit.