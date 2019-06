Antrag von Mirko Perkovic : Idee: Freibad Hiesfeld mit Crowdfunding bauen

Dinslaken Der Ratsherr Mirko Perkovic (Limit / Die Liberale Mitte) hat einen Antrag zum Hiesfelder Freibad vorgelegt. Darin regt er an, dass der Freibadverein die Mittel zur Sanierung der Anlage über Crowdfunding zusammenbringen und später auch die Bewirtschaftung des Bades übernehmen könnte.

Das Freibad-Gelände könne der Verein, so die Vorstellung von Perkovic, zu einem symbolischen Preis pachten und das Bauvorhaben binnen der kommenden zwei Jahre realisieren. Das restliche Areal könne gegebenenfalls wie angedacht zu einem Freizeitpark ausgebaut werden. Weiter schreibt Perkovic in seinem Antrag: „Die Planungen am Dinamare bleiben unberührt, der im Sportausschuss gefasste Beschluss wird umgesetzt.“