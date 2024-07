In Dinslaken, Voerde, Hünxe Hundesteuer – so viel zahlen Halter für ihre Vierbeiner

Dinslaken/Voerde/Hünxe · Der beste Freund des Menschen ist auch das: ein Kostenfaktor. Nicht nur, weil er gefüttert werden will – in den meisten Kommunen wird auch eine Steuer fällig. Wie viel man als Halter in Dinslaken, Voerde und Hünxe berappen muss.

17.07.2024 , 14:15 Uhr

Der beste Freund des Menschen ist auch ein Kostenfaktor (Symbolbild). Foto: dpa

Von Frieder Bluhm